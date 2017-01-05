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Главная страница → Раздел: УкраинаГлаварь ДНР заявил об изменении условий обмена военнопленными
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Главарь «ДНР» заявил об изменении условий обмена военнопленными


Главарь ДНР заявил об изменении условий обмена военнопленными
Фото: AmericaRU.com / dnrsovet.su
Один из главарей сепаратистской «ДНР» Александр Пушилин уверяет, что на последних минских переговорах были согласованы новые условия обмена военнопленными. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

«На последних встречах (21 декабря в Минске – ред.) было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах», - заявил сепаратист.

Он также потребовал от украинских властей принять закон об амнистии боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

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