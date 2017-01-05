Главарь «ДНР» заявил об изменении условий обмена военнопленными

Фото: AmericaRU.com / dnrsovet.su
«На последних встречах (21 декабря в Минске – ред.) было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах», - заявил сепаратист.
Он также потребовал от украинских властей принять закон об амнистии боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.
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