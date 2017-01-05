В Украине объяснили, почему Ле Пен поддержала аннексию Крыма

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Отметим, что на днях Ле Пен в эфире телеканала BFM-TV заяила, что аннексия украинского Крыма Россией якобы была «справедлива». «Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России», - сказала она.
Её слова вызвали широкий общественный резонанс, особенно в Украине. «Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита у России. Все это знают, хотя он и был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям, как к купленной Россией мысли», - объяснил Чубаров.
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