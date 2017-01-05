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В Украине объяснили, почему Ле Пен поддержала аннексию Крыма


В Украине объяснили, почему Ле Пен поддержала аннексию Крыма
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Скандальными заявлениями о Крыме кандидатка в президенты Франции националиста Марин Ле Пен отрабатывает одолженные у Кремля деньги. С таким заявлением в эфире «24 канала» выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Отметим, что на днях Ле Пен в эфире телеканала BFM-TV заяила, что аннексия украинского Крыма Россией якобы была «справедлива». «Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России», - сказала она.

Её слова вызвали широкий общественный резонанс, особенно в Украине. «Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита у России. Все это знают, хотя он и был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям, как к купленной Россией мысли», - объяснил Чубаров.

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