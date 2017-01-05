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Главная страница → Раздел: УкраинаИз Львовской галереи искусств исчезли десятки старинных книг стоимостью в миллионы долларов
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Из Львовской галереи искусств исчезли десятки старинных книг стоимостью в миллионы долларов


Из Львовской галереи искусств исчезли десятки старинных книг стоимостью в миллионы долларов
Фото: AmericaRU.com
Новоназначенный гендиректор Львовской галереи искусств Тарас Возняк утверждает, что из галереи были похищены более 95 уникальных старинных книг стоимостью в целое состояние. Об этом сообщило местное издание Zaxid.net.

«Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны», - отметил украинец, подчеркнув, что стоимость пропавших книг на черном рынке может достигать десятков миллионов долларов.

Он отметил, что заявления по факту пропажи книг уже направлены в полицию и Службу безопасности Украины. «Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять», - констатировал Возняк.
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