Из Львовской галереи искусств исчезли десятки старинных книг стоимостью в миллионы долларов

Фото: AmericaRU.com
«Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны», - отметил украинец, подчеркнув, что стоимость пропавших книг на черном рынке может достигать десятков миллионов долларов.
Он отметил, что заявления по факту пропажи книг уже направлены в полицию и Службу безопасности Украины. «Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять», - констатировал Возняк.
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