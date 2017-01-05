Жизнь рядом с крупной трассой может увеличить риск слабоумия

5 января 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показывает, что проживание рядом с оживленной дорогой увеличивает опасность развития деменции.Медики обнаружили, что люди, живущие в пределах 50 метров от шоссе, имеют повышенный риск появления слабоумия на 7%.Этот показатель уменьшается вместе с отдаленностью от трассы. Если люди живут на расстоянии 50-100 метров, опасность составляет 4%, на 100-200 метров – 2%. Для тех, кто живет дальше 200 метров от загруженной дороги, не показывают каких-либо дополнительных увеличений риска развития слабоумия.В исследовании центра общественного здоровья Онтарио дорога была определена как крупное шоссе с постоянным трафиком и приравнена к федеральным трассам (interstate highway) в Соединенных Штатах.