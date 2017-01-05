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Жизнь рядом с крупной трассой может увеличить риск слабоумия


Жизнь рядом с крупной трассой может увеличить риск слабоумия
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показывает, что проживание рядом с оживленной дорогой увеличивает опасность развития деменции.
Медики обнаружили, что люди, живущие в пределах 50 метров от шоссе, имеют повышенный риск появления слабоумия на 7%.

Этот показатель уменьшается вместе с отдаленностью от трассы. Если люди живут на расстоянии 50-100 метров, опасность составляет 4%, на 100-200 метров – 2%. Для тех, кто живет дальше 200 метров от загруженной дороги, не показывают каких-либо дополнительных увеличений риска развития слабоумия.

В исследовании центра общественного здоровья Онтарио дорога была определена как крупное шоссе с постоянным трафиком и приравнена к федеральным трассам (interstate highway) в Соединенных Штатах.
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