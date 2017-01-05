Жизнь рядом с крупной трассой может увеличить риск слабоумия

Фото: AmericaRU.com
Медики обнаружили, что люди, живущие в пределах 50 метров от шоссе, имеют повышенный риск появления слабоумия на 7%.
Этот показатель уменьшается вместе с отдаленностью от трассы. Если люди живут на расстоянии 50-100 метров, опасность составляет 4%, на 100-200 метров – 2%. Для тех, кто живет дальше 200 метров от загруженной дороги, не показывают каких-либо дополнительных увеличений риска развития слабоумия.
В исследовании центра общественного здоровья Онтарио дорога была определена как крупное шоссе с постоянным трафиком и приравнена к федеральным трассам (interstate highway) в Соединенных Штатах.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Почему нельзя использовать ватные палочки для ушей? →
- Ученые нашли новый орган в теле человека →
- Сон может помочь справиться с травмирующим событием →
- Что произойдет, если два года не пить алкоголь и кофе? →
- Легализация марихуаны может повлиять на мнение подростков о наркотике →
- Ученые открыли секрет долголетия →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107895
http://www.americaru.com/news/107895