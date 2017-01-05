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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ДНР силовиков, недовольных властями, отправляют воевать на передовую, - разведка
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В «ДНР» «силовиков», недовольных «властями», отправляют воевать на передовую, - разведка


В ДНР силовиков, недовольных властями, отправляют воевать на передовую, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На оккупированном Донбассе силовиков «ДНР», проявляющих недовольство местными «властями», принудительно отправляют воевать на передовую. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«ФСБ РФ совместно с так называемым "МГБ ДНР" начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 АК ВС РФ личного состава "республиканских силовых структур"», - рассказали разведчики.

По их данным, в передовые подразделения «на перевоспитание» попадают в основном «силовики», проявлявшие недовольство деятельностью на Донбассе российских войск и местных сепаратистских «властей».
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