В «ДНР» «силовиков», недовольных «властями», отправляют воевать на передовую, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«ФСБ РФ совместно с так называемым "МГБ ДНР" начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 АК ВС РФ личного состава "республиканских силовых структур"», - рассказали разведчики.
По их данным, в передовые подразделения «на перевоспитание» попадают в основном «силовики», проявлявшие недовольство деятельностью на Донбассе российских войск и местных сепаратистских «властей».
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