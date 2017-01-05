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Почему нельзя использовать ватные палочки для ушей?


Почему нельзя использовать ватные палочки для ушей?
Фото: AmericaRU.com
Американские врачи, как и ранее, выступают категорически против использования ватных палочек и тампонов для очистки ушей.

Обновленные клинические руководства, опубликованные во вторник в журнале Otolaryngology-Head and Neck Surgery, предполагают, что такие средства не подходят для удаления ушной серы.

Несмотря на советы врачей, большинство людей продолжает пользоваться палочками. Консультативная группа Американской академии отоларингологии-хирургии головы и шеи детальнее объясняет, почему этого делать нельзя.

Ватные тампоны, заколки для волос, ключи от дома, зубочистки и другие мелкие предметы, которые люди используют для чистки ушей, вызывают сокращение ушных каналов, несут риск прокола барабанной перепонки или разрушения слуховой кости. Применение любой из этих вещей может привести к потере слуха, головокружению, звону или другим симптомам травмы уха.

Вместо этого врачи советуют позволить природе делать свое дело. Тела производят ушную серу, чтобы держать уши смазанными, чистыми и защищенными, поскольку она останавливает пыль и грязь. Жевание выводит серу наружу, а купание просто смывает ее.
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