В Украине военнослужащим, воевавшим на Донбассе, позволят уходить на пенсию в 55 лет

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«Документом… предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения военнослужащим (мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет), лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО», - сообщили представители пресс-службы, отметив, что такое же право получат и бойцы добровольческих батальонов, участвовавшие в антитеррористической операции.
Помимо силовиков, раньше выходить на пенсии разрешат и некоторым их родственникам. В частности, имеются в виду жены, мужья и родители военнослужащих, которые погибли, получили ранения либо пропали без вести в АТО.
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