Конспирологи утверждают, что в 2017 году наступит конец света

5 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Дэвид Мид (David Meade), автор книги «Планета X - 2017 Прибытие», утверждает, что 2017 год станет для Земли последним. Он заявляет, что «темная звезда меньше Солнца» пересечется с нашей системой и принесет конец света.Мид говорит, что вокруг темной звезды Немезис вращается 7 тел меньше Луны, а также пара планет размером с Землю. Одна из планет системы этой звезды известна как Нибиру, или Планета X.По мнению многих сторонников космических заговоров, Нибиру – загадочная планета, которая проходит через нашу систему по продолговатой орбите. Якобы ее существование астрономы держат от всех в тайне. Именно эта планета столкнется с Землей в октябре 2017 года.