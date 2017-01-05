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Главная страница → Раздел: ПрогрессКонспирологи утверждают, что в 2017 году наступит конец света
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Конспирологи утверждают, что в 2017 году наступит конец света


Конспирологи утверждают, что в 2017 году наступит конец света
Фото: AmericaRU.com
Дэвид Мид (David Meade), автор книги «Планета X - 2017 Прибытие», утверждает, что 2017 год станет для Земли последним. Он заявляет, что «темная звезда меньше Солнца» пересечется с нашей системой и принесет конец света.

Мид говорит, что вокруг темной звезды Немезис вращается 7 тел меньше Луны, а также пара планет размером с Землю. Одна из планет системы этой звезды известна как Нибиру, или Планета X.

По мнению многих сторонников космических заговоров, Нибиру – загадочная планета, которая проходит через нашу систему по продолговатой орбите. Якобы ее существование астрономы держат от всех в тайне. Именно эта планета столкнется с Землей в октябре 2017 года.
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