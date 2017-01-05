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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы поймали неожиданно мощный всплеск радиоволн в маленькой галактике
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Астрономы поймали неожиданно мощный всплеск радиоволн в маленькой галактике


Астрономы поймали неожиданно мощный всплеск радиоволн в маленькой галактике
Фото: AmericaRU.com
Впервые ученым удалось непосредственно проследить невероятно интенсивный взрыв радиоволн из их источника. Три новые исследования показывают, что удивительный всплеск имеет скромное происхождение – в маленькой галактике.

Такие всплески носят название быстрых дискретных радиоимпульсов. Их впервые обнаружили в 2007 году. Они длятся доли секунды, но испускают больше энергии, чем наше Солнце будет излучать на протяжении 10 тысяч лет. Астрономы уверены, что они происходят во Вселенной с частотой каждые 10 секунд.

Ученые до сих пор не могу разгадать, какое космическое событие позволяет выпустить такой интенсивный объем радиоволн. Новое исследование показывает, что взрыв, известный как FRB121102, возник на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли внутри карликовой галактики. Физиков удивило, что такая впечатляющая вспышка берет начало в столь слабом скоплении вещества. Они предполагают, что всплески связаны с активностью молодых нейтронных звезд.
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