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Главная страница → Раздел: В миреВ Башкортостане ребёнок погиб, показывая другу огненное шоу
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В Башкортостане ребёнок погиб, показывая другу «огненное шоу»


В Башкортостане ребёнок погиб, показывая другу огненное шоу
Фото: AmericaRU.com
В российской республике Башкортостане 12 мальчик погиб, пытаясь повторить цирковой трюк – бризинг. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 4 января. «Двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка 3 баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание», - рассказали следователи.

По их данным, мальчик был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Однако, несмотря на оказанную медпомощь, ребёнка спасти не удалось.

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