В Башкортостане ребёнок погиб, показывая другу «огненное шоу»

Фото: AmericaRU.com
Трагедия произошла 4 января. «Двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка 3 баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание», - рассказали следователи.
По их данным, мальчик был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Однако, несмотря на оказанную медпомощь, ребёнка спасти не удалось.
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