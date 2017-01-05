Мишель Обама в последний раз появится на ТВ в качестве первой леди

5 января 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Мишель Обама (Michelle Obama) примет участие в программе Tonight Show в качестве первой леди в последний раз. Программа Джимми Фэллона с ее появлением выйдет в эфир 11 января.До этого Мишель Обама дважды принимала участие в шоу знаменитого ведущего. Впервые, после того, как ее муж Барак Обама вступил в должность Президента США, в феврале 2014 года в номере с Фэллоном и Уиллом Фареллом, и в апреле 2015 году со скетчем о танцах.Во время третьего появления Мишель Обама исполнит продолжение «Эволюции танцев мамы».Президент США Барак Обама последний раз появится на телевидении днем ранее, 10 января, в Чикаго.