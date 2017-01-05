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Главная страница → Раздел: ЭкономикаМарк Цукерберг планирует объехать все штаты
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Марк Цукерберг планирует объехать все штаты


Марк Цукерберг планирует объехать все штаты
Фото: AmericaRU.com
Владелец Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) поставил перед собой личную амбициозную цель – посетить все 50 штатов Америки. Он хочет пообщаться с жителями США в разных регионах, и многие считают, что это связано с его намерением занять высокий пост в правительстве Трампа.

Поскольку Цукерберг был уже в 2 штатах, ему остается объехать только 30 до конца этого года. «После бурного прошлого года я вновь ставлю для себя задачу – приехать и поговорить с большим количеством людей о том, как они живут, работают, каким хотят видеть свое будущее», - отметил Цукерберг в своем сообщении в Facebook.

«Технологии и глобализация сделали нас более продуктивными и связаны между собой. Это создало много преимуществ, но для многих людей это также сделало жизнь более сложной. Это создало большое разделение. Нам нужно найти способ преодолеть это, и чтобы он работал для всех», - считает он.
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