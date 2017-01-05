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Macy's закрывает 68 магазинов и увольняет 10 тысяч работников


Macys закрывает 68 магазинов и увольняет 10 тысяч работников
Фото: AmericaRU.com
Сеть розничной торговли Macy`s закрывает 68 магазинов. Прекращают работу бренды Macy`s и Sears. Порядка 10 тысяч сотрудников останутся без работы.

После фатального падения продаж во время праздничного сезона представители Macy`s заявили о намерении закрыть десятки физических магазинов и сократить штат, поскольку основная часть торговли сейчас ведется в интернете.

В итоге было принято решение закрыть 68 магазинов из 730. Три магазина уже прекратили работу. Среди точек, которые будут свернуты, есть и новые магазины, и исторические места. В частности, в Миннеаполисе будет закрыть Macy`s, который работает с 1902 года. В нем работает 280 человек.
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