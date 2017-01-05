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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Сумах мужчина взорвал собственную квартиру, чтобы не делить её с женой
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В Сумах мужчина взорвал собственную квартиру, чтобы не делить её с женой


В Сумах мужчина взорвал собственную квартиру, чтобы не делить её с женой
Фото: AmericaRU.com / su.npu.gov.ua
В украинском городе Сумы мужчина после ссоры с женой намеренно взорвал собственную квартиру. В результате мощного взрыва пострадали несколько жильцов многоквартирного дома, погибла 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщило местное управление Национальной полиции.

«Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина… после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету», - рассказали правоохранители, отметив, что подрывник имеет психическое заболевание.

В результате взрыва пострадали несколько человек. Так, погибла 64-летняя женщина, проживавшая этажом ниже. Сам подрывник «получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног - общей площадью около 20 % поверхности тела, 1-2 степени». В больницу также обратились 4 жильцов соседней квартиры, 2 из которых дети в возрасте 9 и 7 лет.

«Взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир. Взрывной волной выбиты стекла в этом и в соседних домах», - поделились информацией полицейские. Из дома были эвакуированы 64 жильца.
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