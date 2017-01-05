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Россияне работают над созданием робота-спасателя


Россияне работают над созданием робота-спасателя
Фото: AmericaRU.com
Учёные из Томского госуниверситета строят робота для спасательных операций. В случае техногенных или природных чрезвычайных ситуациях он сможет эвакуировать людей, собирать опасные предметы и прочее. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Роботизированная платформа на гусеничном ходу способна передвигаться со скоростью до 40 км/ч. Ее максимальная грузоподъемность составляет более 100 килограммов. В случае, когда возникает необходимость транспортировки пострадавшего, платформа раздвигается, на ней можно разместить человека ростом до двух метров. Система технического зрения, которой оснащен робот, помогает ему оценивать местность и преодолевать препятствия», - рассказал представитель университета Владимир Сырямкин, отметив, что робот будет работать при помощи манипулятора, управляемого на расстоянии оператором.

В будущем учёные планируют оснастить своего робота-спасателя специально разработанным реанимационным прибором. «Установка анализирует эффективность сердечно-легочной реанимации посредством анализа сигналов о наличии сердцебиения и дыхания, поступающих с акустических датчиков. Прибор крепится на шее пострадавшего, максимально быстро оценивает его состояние и выдает весь алгоритм действий, необходимых для правильного оказания экстренной медицинской помощи», - рассказали представители университета.

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