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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУбийца девяти афроамериканцев в церкви Чарльстона не считает себя психопатом
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Убийца девяти афроамериканцев в церкви Чарльстона не считает себя психопатом


Убийца девяти афроамериканцев в церкви Чарльстона не считает себя психопатом
Фото: AmericaRU.com
Обвиняемый в убийстве девяти прихожан исторической афроамериканской церкви в Южной Каролине Диланн Руф (Dylann Roof) впервые публично выступил в суде с защитной речью. Он отказался от адвоката и защищает себя сам.

Во время своей речи сторонник белого движения попытался убедить присяжных, что с ним «нет ничего плохого психологически». «Я отказался от адвокатов, потому что они хотели защищать меня, словно психически нездорового. Это не так. Я не пытаюсь скрыть болезнь, я здоров», - заявил Руф.
Ранее в тюремном журнале он написал» Я не жалею, что я сделал, я не сожалею».

Двадцатидвухлетний Диланн Руф убил 9 членов исторической Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне. Предварительная экспертиза признала его вменяемым. Теперь суд присяжных должен решить его судьбу – пожизненное заключение или смертный приговор.
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