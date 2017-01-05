Убийца девяти афроамериканцев в церкви Чарльстона не считает себя психопатом

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Во время своей речи сторонник белого движения попытался убедить присяжных, что с ним «нет ничего плохого психологически». «Я отказался от адвокатов, потому что они хотели защищать меня, словно психически нездорового. Это не так. Я не пытаюсь скрыть болезнь, я здоров», - заявил Руф.
Ранее в тюремном журнале он написал» Я не жалею, что я сделал, я не сожалею».
Двадцатидвухлетний Диланн Руф убил 9 членов исторической Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне. Предварительная экспертиза признала его вменяемым. Теперь суд присяжных должен решить его судьбу – пожизненное заключение или смертный приговор.
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