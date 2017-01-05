Убийца девяти афроамериканцев в церкви Чарльстона не считает себя психопатом

5 января 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

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Обвиняемый в убийстве девяти прихожан исторической афроамериканской церкви в Южной Каролине Диланн Руф (Dylann Roof) впервые публично выступил в суде с защитной речью. Он отказался от адвоката и защищает себя сам.Во время своей речи сторонник белого движения попытался убедить присяжных, что с ним «нет ничего плохого психологически». «Я отказался от адвокатов, потому что они хотели защищать меня, словно психически нездорового. Это не так. Я не пытаюсь скрыть болезнь, я здоров», - заявил Руф.Ранее в тюремном журнале он написал» Я не жалею, что я сделал, я не сожалею».Двадцатидвухлетний Диланн Руф убил 9 членов исторической Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне. Предварительная экспертиза признала его вменяемым. Теперь суд присяжных должен решить его судьбу – пожизненное заключение или смертный приговор.