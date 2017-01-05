Сенатор Грэм: Когда речь заходит о России, у Трампа появляется слепое пятно

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«Трамп, очевидно, видит китайцев насквозь. Он понимает, что ядерная сделка с Ираном плоха и что ИГИЛ представляет угрозу нам (США). Он также осознает, что Северной Корее нельзя позволять создать оружие массового уничтожения для нападения на США. Однако, когда речь заходит о России, у него (Трампа) появляется слепое пятно», - заявил сенатор, отметив, что такое поведение Трампа приводит его в замешательство.
Он выразил надежду, что избранный президент наконец начнёт воспринимать серьёзно угрозы со стороны России и адекватно реагировать на них.
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