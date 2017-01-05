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Главная страница → Раздел: ПолитикаДональд Трамп хочет изменить руководство американских разведслужб
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Дональд Трамп хочет изменить руководство американских разведслужб


Дональд Трамп хочет изменить руководство американских разведслужб
Фото: AmericaRU.com
Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) работает над реструктуризацией управления службы национальной разведки. Об этом заявляют инсайдеры, знакомые с вопросом, сообщает Wall Street Journal.

Трамп сотрудничает с ведущими консультантами в разработке плана, который позволит перестроить работу разведки и сохранит безопасность силовых структур Америки. Кроме того, Трамп убежден, что администрация национальной разведки стала слишком раздутой и политизированной.

По словам источника, советники Трампа также работают над планом реструктуризации Центрального разведывательного управления, сокращением штатного расписания в штаб-квартире Вирджинии и увеличением полевых агентов по всему миру. ЦРУ эти заявления не комментирует.
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