Поезд врезался в терминал Бруклина, 100 человек получили ранения

5 января 2017 года, 10:15

Фото: AmericaRU.com

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В Нью-Йорке поезд врезался в терминал Атлантик в Бруклине, поскольку машинист не успел затормозить локомотив. Около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.Поезд Long Island Rail Road ударился в блок в конце пути терминала Атлантик. Инцидент произошел около 8 утра на пути 6. Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу по расследованию аварии.Спасатели сообщают, что во время удара осколок рельса пробил нижнюю часть поезда. Один из вагонов слетел с пути. Совет выясняет, почему машинист вовремя не остановил поезд.