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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПоезд врезался в терминал Бруклина, 100 человек получили ранения
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Поезд врезался в терминал Бруклина, 100 человек получили ранения


Поезд врезался в терминал Бруклина, 100 человек получили ранения
Фото: AmericaRU.com
В Нью-Йорке поезд врезался в терминал Атлантик в Бруклине, поскольку машинист не успел затормозить локомотив. Около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Поезд Long Island Rail Road ударился в блок в конце пути терминала Атлантик. Инцидент произошел около 8 утра на пути 6. Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу по расследованию аварии.

Спасатели сообщают, что во время удара осколок рельса пробил нижнюю часть поезда. Один из вагонов слетел с пути. Совет выясняет, почему машинист вовремя не остановил поезд.
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