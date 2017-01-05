Поезд врезался в терминал Бруклина, 100 человек получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Поезд Long Island Rail Road ударился в блок в конце пути терминала Атлантик. Инцидент произошел около 8 утра на пути 6. Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу по расследованию аварии.
Спасатели сообщают, что во время удара осколок рельса пробил нижнюю часть поезда. Один из вагонов слетел с пути. Совет выясняет, почему машинист вовремя не остановил поезд.
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