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Главная страница → Раздел: В миреВ Москве полиция забрала ребёнка у женщины, пожаловавшейся на кражу документов
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В Москве полиция забрала ребёнка у женщины, пожаловавшейся на кражу документов


В Москве полиция забрала ребёнка у женщины, пожаловавшейся на кражу документов
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/bakhrom.ismailov
В столице России полицейские отобрали годовалого ребёнка у гражданки Узбекистана, которая обратилась к ним с заявлением о краже документов. О вопиющей истории рассказал юрист-правозащитник Бахром Исмаилов.

«В Москве у гражданки Узбекистана Мамасаидовой Нилуфар сотрудники полиции забрали годовалую дочь. 25 декабря у Нилуфар украли документы. В этот же день, она обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с заявлением, о краже документов, но вместо розыска преступников, сотрудники РОВД "Кунцево" приняли решение отобрать у гражданки Узбекистана ее дочь, в связи с отсутствием у нее документов», - рассказал правозащитник, отметив, что саму Нилуфар аж на 3 суток заперли в тюрьме.

«Вот уже 10 дней малышка находится в инфекционном отделении 1-ой Городской больницы. У матери на нервной почве и после 3-х дней в холодной камере началось воспаление лёгких», - пожаловался Исмаилов на произвол силовиков.
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