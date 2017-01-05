В Москве полиция забрала ребёнка у женщины, пожаловавшейся на кражу документов

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/bakhrom.ismailov
«В Москве у гражданки Узбекистана Мамасаидовой Нилуфар сотрудники полиции забрали годовалую дочь. 25 декабря у Нилуфар украли документы. В этот же день, она обратилась в ОВД МВД по району Кунцево с заявлением, о краже документов, но вместо розыска преступников, сотрудники РОВД "Кунцево" приняли решение отобрать у гражданки Узбекистана ее дочь, в связи с отсутствием у нее документов», - рассказал правозащитник, отметив, что саму Нилуфар аж на 3 суток заперли в тюрьме.
«Вот уже 10 дней малышка находится в инфекционном отделении 1-ой Городской больницы. У матери на нервной почве и после 3-х дней в холодной камере началось воспаление лёгких», - пожаловался Исмаилов на произвол силовиков.
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