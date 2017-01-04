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Главная страница → Раздел: ПрогрессКосмический телескоп Уэбба пройдет финальные испытания вибрации в январе
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Космический телескоп Уэбба пройдет финальные испытания вибрации в январе


Космический телескоп Уэбба пройдет финальные испытания вибрации в январе
Фото: AmericaRU.com
Космический телескоп Джеймса Уэбба готовят к финальным испытаниям на вибрацию в течение этого месяца. Сейчас телескоп остается в чистой лаборатории центра имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

Тесты на вибрацию являются одними из ключевых испытаний перед отправкой телескопа на орбиту. Во время предыдущих проверок несколько устройств не выдержали проверку и дали сбой. Это побудило разработчиков отложить испытания после проверки всех систем.

С тех пор инженеры проанализировали множество сценариев, почему возникают неполадки. Три последних теста на низкоуровневую вибрацию прошли успешно. Все визуальные и ультразвуковые датчики работают в штатном режиме.

Во время тестирования на вибрацию 3 декабря акселерометры, прикрепленные к телескопу, показали необычную реакцию. Защита отключила оборудование устройства в доли секунды.
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