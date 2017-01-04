Космический телескоп Уэбба пройдет финальные испытания вибрации в январе

Фото: AmericaRU.com
Тесты на вибрацию являются одними из ключевых испытаний перед отправкой телескопа на орбиту. Во время предыдущих проверок несколько устройств не выдержали проверку и дали сбой. Это побудило разработчиков отложить испытания после проверки всех систем.
С тех пор инженеры проанализировали множество сценариев, почему возникают неполадки. Три последних теста на низкоуровневую вибрацию прошли успешно. Все визуальные и ультразвуковые датчики работают в штатном режиме.
Во время тестирования на вибрацию 3 декабря акселерометры, прикрепленные к телескопу, показали необычную реакцию. Защита отключила оборудование устройства в доли секунды.
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