Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:59 am | Чикаго 8:59 am | Сан-Франциско 6:59 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессИлон Маск ненавидит сидеть в пробках
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Илон Маск ненавидит сидеть в пробках


Илон Маск ненавидит сидеть в пробках
Фото: AmericaRU.com
Илон Маск (Elon Musk) намеревается обнародовать новый план, который позволит разгрузить американские трассы. Он предполагает создание дополнительных объездов и подземных туннелей, которые позволят уменьшить число пробок.

В частности, Маск хочет открыть самостоятельную бурильную компанию, которая займется рытьем таких тоннелей. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере. «Пробки сводят меня с ума. Собираюсь построить завод по рытью тоннелей и просто начать копать. Его стоит назвать Boring Company (Скучная компания)», - заявил бизнесмен.

Ранее вновь избранный Президент Дональд Трамп заявил о намерении вложить больше 1 триллиона долларов в обновление транспортной инфраструктуры США и перестройку американских дорог. Часть денег он хочет привлечь от частных инвесторов.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107859
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus