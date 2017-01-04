Илон Маск ненавидит сидеть в пробках

4 января 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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Илон Маск (Elon Musk) намеревается обнародовать новый план, который позволит разгрузить американские трассы. Он предполагает создание дополнительных объездов и подземных туннелей, которые позволят уменьшить число пробок.В частности, Маск хочет открыть самостоятельную бурильную компанию, которая займется рытьем таких тоннелей. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере. «Пробки сводят меня с ума. Собираюсь построить завод по рытью тоннелей и просто начать копать. Его стоит назвать Boring Company (Скучная компания)», - заявил бизнесмен.Ранее вновь избранный Президент Дональд Трамп заявил о намерении вложить больше 1 триллиона долларов в обновление транспортной инфраструктуры США и перестройку американских дорог. Часть денег он хочет привлечь от частных инвесторов.