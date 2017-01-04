Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:59 am | Чикаго 8:59 am | Сан-Франциско 6:59 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые нашли новый орган в теле человека
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые нашли новый орган в теле человека


Ученые нашли новый орган в теле человека
Фото: AmericaRU.com
Могучая мембрана, которая поворачивается кишечник, получила новую классификацию. Структура под названием брыжейка получила статус самостоятельного органа.

Медики давно знают о существовании структуры, которая соединяет тонкую и толстую кишку с брюшной стенкой и удерживает их на месте. Тем не менее, только сейчас медики решили присвоить ей статус органа.

Ведущий автор исследования доктор Кэлвин Коффи (Calvin Coffey), профессор хирургии в Университете Высшей медицинской школы в Ирландии, заявил, что ранее брыжейка рассматривалась как группа фрагментарных мембран – отдельные части были связаны с разными частями кишечника. Однако недавние анализы пациентов, прошедших колоректальную хирургию, показали, что мембрана оказалось целостной и непрерывной, поэтому теперь считается целым органом.

Теперь ученые намерены детальнее сосредоточиться на функциональности брыжейки и ее патологиях.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107857
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus