Ученые нашли новый орган в теле человека

Фото: AmericaRU.com
Медики давно знают о существовании структуры, которая соединяет тонкую и толстую кишку с брюшной стенкой и удерживает их на месте. Тем не менее, только сейчас медики решили присвоить ей статус органа.
Ведущий автор исследования доктор Кэлвин Коффи (Calvin Coffey), профессор хирургии в Университете Высшей медицинской школы в Ирландии, заявил, что ранее брыжейка рассматривалась как группа фрагментарных мембран – отдельные части были связаны с разными частями кишечника. Однако недавние анализы пациентов, прошедших колоректальную хирургию, показали, что мембрана оказалось целостной и непрерывной, поэтому теперь считается целым органом.
Теперь ученые намерены детальнее сосредоточиться на функциональности брыжейки и ее патологиях.
Исследование опубликовано в журнале The Lancet.
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