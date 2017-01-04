Глобальные природные катастрофы стоили мировым страховщикам 60 миллиардов долларов

Фото: AmericaRU.com
Землетрясения в Японии и разрушительные наводнения в Китае составили львиную долю от всех выплат. Два толчка на юге японского острова Кюсю обошлись почти в 30 миллиардов долларов, наводнение в Китае в июне и июле – в 20 миллиардов. С другой стороны, в этом году произошло второе самое незначительное количестве смертей от естественных катастроф за последние 30 лет.
Северная Америка пострадала от стихийных бедствий в 2016-м году пострадала больше, чем в любое другое время, начиная с 1980-го. Общие страховые выплаты, включая ущерб от урагана Мэтью, перевалили за 10 миллиардов.
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