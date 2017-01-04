Сторонние продавцы на Amazon в 2016 году получили рекордные заработки

4 января 2017 года, 18:05

Фото: AmericaRU.com

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Сторонние продавцы, работающие на Amazon.com, в минувший праздничный сезон заработали на 50% больше, чем в прошлом году. В целом, сторонние торговцы получили рекордные прибыли по итогам третьего квартала 2016 года.Согласно предварительным оценкам, чистая прибыль Amazon.com по состоянию на четвертый квартал минувшего года должна составить около 1,25 миллиардов долларов. В целом, крупнейший в мире розничный ритейлер сообщает о самом успешном торговом сезоне на Рождество. Однако часть прибыли «съели» высокие расходы на складах и производстве видео.Сторонние продавцы платят компании за хранение и отгрузку своих товаров, и показатели этих оплат увеличились в два раза. В целом, покупатели заказали около 28 миллионов позиций у сторонних торговцев, в 2015 году это число составило 23 миллиона.