Умер участник шоу «Последний герой. Габон»

Фото: AmericaRU.com
Адвокат из Бруклина родился в 1976 году. Он получил степень бакалавра в университете Массачусетс-Амхерст, юридическую степень – в университете Сиракуз. Участвовать в реалити-шоу на выживание его заставило «желание побед и поиски приключений».
Он принимал участие в сезоне «Последнего героя» 2008 года. Ден Кей также увлекался лыжами, бегом и музыкой. Причина смерти пока неизвестна.
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