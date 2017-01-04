Умер участник шоу «Последний герой. Габон»

4 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Ден Кей (Dan Kay), участник реалити-шоу «Последний герой. Габон» (Survivor: Gabon), неожиданно скончался 31 декабря. Ему было 40 лет.Адвокат из Бруклина родился в 1976 году. Он получил степень бакалавра в университете Массачусетс-Амхерст, юридическую степень – в университете Сиракуз. Участвовать в реалити-шоу на выживание его заставило «желание побед и поиски приключений».Он принимал участие в сезоне «Последнего героя» 2008 года. Ден Кей также увлекался лыжами, бегом и музыкой. Причина смерти пока неизвестна.