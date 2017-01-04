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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжанет Джексон родила первого ребенка
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Джанет Джексон родила первого ребенка


Джанет Джексон родила первого ребенка
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Поп-дива Джанет Джексон впервые стала мамой. Певица родила ребенка от своего мужа, бизнесмена Виссама Аль Манны.

Родители назвали мальчика Эйсса Аль Манна. Роды благополучно прошли 3 января. «Джанет хорошо перенесла роды, и сейчас мама и ребенок отдыхают», - говорится в заявлении представителей звезды.

Джанет Джексон долго скрывала свою беременность, лишь в последние месяцы стало известно о ее необычном положении. Ей пришлось прервать мировое турне в поддержку нового альбома. Беременность протекала нелегко, Джанет Джексон набрала большой вес.

Она вышла замуж за катарского миллиардера в 2012 году.
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