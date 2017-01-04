Джанет Джексон родила первого ребенка

4 января 2017 года, 17:20

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Поп-дива Джанет Джексон впервые стала мамой. Певица родила ребенка от своего мужа, бизнесмена Виссама Аль Манны.Родители назвали мальчика Эйсса Аль Манна. Роды благополучно прошли 3 января. «Джанет хорошо перенесла роды, и сейчас мама и ребенок отдыхают», - говорится в заявлении представителей звезды.Джанет Джексон долго скрывала свою беременность, лишь в последние месяцы стало известно о ее необычном положении. Ей пришлось прервать мировое турне в поддержку нового альбома. Беременность протекала нелегко, Джанет Джексон набрала большой вес.Она вышла замуж за катарского миллиардера в 2012 году.