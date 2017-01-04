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В Мичигане в автокатастрофе погибло 3 человека


В Мичигане в автокатастрофе погибло 3 человека
Фото: AmericaRU.com
В автокатастрофе, ставшей причиной закрытия трассы I-75 в Детройте, погибло три человека. Полиция расследует причины аварии.

ДТП с участием трех автомобилей произошло около 7 утра в среду, 4 января. Столкновение произошло на пересечении автострад I-75 и I-94. В результате трасса I-75 была перекрыта в южном направлении на несколько часов. В районе образовалась крупная пробка. Водителей до сих пор просят избегать проезда в этой зоне.

Три человека погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
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