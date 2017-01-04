В Мичигане в автокатастрофе погибло 3 человека

Фото: AmericaRU.com
ДТП с участием трех автомобилей произошло около 7 утра в среду, 4 января. Столкновение произошло на пересечении автострад I-75 и I-94. В результате трасса I-75 была перекрыта в южном направлении на несколько часов. В районе образовалась крупная пробка. Водителей до сих пор просят избегать проезда в этой зоне.
Три человека погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу, но он жив →
- 37-летний мужчина заигрывал в Starbucks с девочкой-бариста →
- Магазин в Нью-Мексико запрещает покупки «Обаме и другим мусульманам» →
- Некоторые яйца динозавров «высиживались» 6 месяцев и больше →
- По южным штатам пронеслись бури, погибло 5 человек →
- Четверо детей в Техасе умерли от пестицида →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107847
http://www.americaru.com/news/107847