Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу, но он жив

4 января 2017 года, 16:20

Фото: AmericaRU.com

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Приговоренный к пожизненному заключению убийца Чарльз Мэнсон (Charles Manson) был отправлен в больницу, сообщают власти штата Калифорния. На фоне слухов о состоянии заключенного, официальные лица заявляют, что 82-летний лидер культа «Семья» все еще жив.Мэнсон был госпитализирован в медицинский центр Бейкерсфилда, который расположен в 70 км от тюрьма Коркоран, в которой он отбывает свое наказание. Его доставили в клинику вечером 3 января под усиленной охраной. Причины госпитализации не разглашаются.Обычно заключенных оставляют в тюремной больнице, достаточно оснащенной для лечения штатных заболеваний. Исключение составляют лишь хирургическая и экстренная помощь.Мэнсон был осужден за организацию 8 жестоких ритуальных убийств в 1969 году, включая и беременную актрису Шэрон Тейт. Несколько его сторонников также были приговорены к большим тюремным срокам. Изначально всем вынесли смертные приговоры, но позднее заменили на пожизненное пребывание в тюрьме.