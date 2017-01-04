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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСерийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу, но он жив
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Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу, но он жив


Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу, но он жив
Фото: AmericaRU.com
Приговоренный к пожизненному заключению убийца Чарльз Мэнсон (Charles Manson) был отправлен в больницу, сообщают власти штата Калифорния. На фоне слухов о состоянии заключенного, официальные лица заявляют, что 82-летний лидер культа «Семья» все еще жив.

Мэнсон был госпитализирован в медицинский центр Бейкерсфилда, который расположен в 70 км от тюрьма Коркоран, в которой он отбывает свое наказание. Его доставили в клинику вечером 3 января под усиленной охраной. Причины госпитализации не разглашаются.

Обычно заключенных оставляют в тюремной больнице, достаточно оснащенной для лечения штатных заболеваний. Исключение составляют лишь хирургическая и экстренная помощь.

Мэнсон был осужден за организацию 8 жестоких ритуальных убийств в 1969 году, включая и беременную актрису Шэрон Тейт. Несколько его сторонников также были приговорены к большим тюремным срокам. Изначально всем вынесли смертные приговоры, но позднее заменили на пожизненное пребывание в тюрьме.
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