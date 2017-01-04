Барак Обама сделал последнюю отчаянную попытку сохранить закон о здравоохранении

4 января 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

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Сегодня, 4 января, Президент США Барак Обама провел встречу с демократами на Капитолийском холме в попытке сохранить свой закон о здравоохранения в условиях жесткой оппозиции со стороны республиканцев.Сенаторы от Республиканской партии уже сделали первый шаг для отмены закона, получившего название Obamacare. Во вторник они ввели бюджетную резолюцию, которая в будущем позволит отменить закон о доступном медицинском обеспечении большинство голосов.Несмотря на это, демократы продолжают попытки защитить закон, дающие медстрахование для 20 миллионов американцев. Отмена закона лишит это количество граждан США права на получение медуслуг.Ранее вновь избранный президент Дональд Трамп написал в Twitter: «Люди должны помнить, что Obamacare просто не работает, и это им не по карману – увеличение выплат на 116%».