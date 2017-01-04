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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские спецслужбы обнаружили на Донбассе огромный тайник с оружием
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Украинские спецслужбы обнаружили на Донбассе огромный тайник с оружием


Украинские спецслужбы обнаружили на Донбассе огромный тайник с оружием
Фото: AmericaRU.com / ssu.gov.ua
В посёлке Первомайский на Донбассе Служба безопасности Украины обнаружила тайник с огромным количеством различного оружия. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«Из тайника, оборудованном в одном из нежилых помещений, оперативники изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометные мины, 108 снарядов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тысяч патронов различного калибра», - рассказали силовики, уточнив, что посёлок находится в зоне проведения антитеррористической операции.

По данному делу было заведено уголовное дело по ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ведётся расследование.
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