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Главная страница → Раздел: УкраинаДействия украинских войск на Светлодарской дуге не нарушают минские соглашения
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Действия украинских войск на Светлодарской дуге не нарушают минские соглашения


Действия украинских войск на Светлодарской дуге не нарушают минские соглашения
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Захват новых позиций украинскими войсками в районе Сетлодарской дуги не нарушает минские договорённости. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «5 каналу».

Он подчеркнул, что именно российские войска и боевики пошли в наступление в данном районе. «Светлодарская дуга – это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот. Те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ. Уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции, опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в "серой зоне"», - рассказал министр, подчеркнув, что такие действия сил АТО никак не противоречат минским договорённостям.

«Вообще, в соответствии с "Минском", та территория принадлежит Украине. Мы все передвижения делаем на своей территории», - констатировал Полторак.

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