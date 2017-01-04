На Донбассе боевики калечат себя, чтобы не участвовать в боях, - разведка

Фото: AmericaRU.com / gur.mil.gov.ua
«В соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением», - рассказали разведчики, отметив, что в рядах боевиков участились и случаи умышленного членовредительства.
«Начиная с 31 декабря 2016 в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы», - поделились информацией в ГУР.
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