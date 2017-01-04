Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:29 am | Чикаго 4:29 am | Сан-Франциско 2:29 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы намерены запретить въезд французской националистке Марин Ле Пен
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украинцы намерены запретить въезд французской националистке Марин Ле Пен


Украинцы намерены запретить въезд французской националистке Марин Ле Пен
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Служба безопасности Украины направила письмо Министерству иностранных дел с требованием объявить персоной нон грата кандидатку в президенты Франции националистку Марин Ле Пен. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил представитель СБУ Александр Ткачук.

«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», - заявил украинец.

Отметим, что поводом для таких мер послужило интервью французского политика телеканалу BFM-TV, в котором она заявила, что аннексия Россией украинского Крыма была законной.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107835
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus