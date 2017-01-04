Украинцы намерены запретить въезд французской националистке Марин Ле Пен

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«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», - заявил украинец.
Отметим, что поводом для таких мер послужило интервью французского политика телеканалу BFM-TV, в котором она заявила, что аннексия Россией украинского Крыма была законной.
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