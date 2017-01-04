В России мужчина погиб из-за попавшего в глаз фейерверка

Фото: AmericaRU.com
«Ночью 1 января 2016 года в селе Георгиевка компания местных жителей решила запустить на улице фейерверк. Пиротехническое изделие было рассчитано на 10 выстрелов... Мужчина зажег фейерверк, взял его в руку и направил в небо. Произошло 9 выстрелов. Мужчина решил выяснить, почему не произошел еще один выстрел, он направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз», - рассказали следователи, отметив, что травма оказалась смертельной.
После проверки следователи пришли к выводу, что потерпевший сам виноват в трагедии, так как он не соблюдал правила безопасности. Дело в том, что, согласно инструкции, фейерверк нужно было не держать в руке, а закрепить в вертикальном положении. Кроме того, изготовители пиротехники настоятельно рекомендовали наблюдать за запуском фейерверка на расстоянии 7 – 10 метров от него.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Белом доме объяснили, почему не ввели персональные санкции против Путина →
- На Урале пенсионерка попыталась убить внучку своего врага →
- Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии →
- Во Франции сделали обязательным донорство органов →
- Исламское государство взяло ответственность за новогодний теракт в Турции →
- В этом году россияне запустят в космос спутник, напечатанный на 3D-принтере →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107833
http://www.americaru.com/news/107833