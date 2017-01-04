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В России мужчина погиб из-за попавшего в глаз фейерверка


В России мужчина погиб из-за попавшего в глаз фейерверка
Фото: AmericaRU.com
В Хабаровском крае России 29-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь из-за неисправного фейерверка. Об этом сообщило местное управление СК РФ.

«Ночью 1 января 2016 года в селе Георгиевка компания местных жителей решила запустить на улице фейерверк. Пиротехническое изделие было рассчитано на 10 выстрелов... Мужчина зажег фейерверк, взял его в руку и направил в небо. Произошло 9 выстрелов. Мужчина решил выяснить, почему не произошел еще один выстрел, он направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз», - рассказали следователи, отметив, что травма оказалась смертельной.

После проверки следователи пришли к выводу, что потерпевший сам виноват в трагедии, так как он не соблюдал правила безопасности. Дело в том, что, согласно инструкции, фейерверк нужно было не держать в руке, а закрепить в вертикальном положении. Кроме того, изготовители пиротехники настоятельно рекомендовали наблюдать за запуском фейерверка на расстоянии 7 – 10 метров от него.
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