В Белом доме объяснили, почему не ввели персональные санкции против Путина

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Он отметил, что по данным американской разведки, решение о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США «было одобрено на самом высоком уровне» - в Кремле. Однако, несмотря на личное вмешательство Путина в данное дело, в «черный список» США его имя вносить не собираются. Эрнест объяснил это тем, что санкции против президентов стран – «чрезвычайная мера», используемая исключительно «в определенных обстоятельствах».
«Было бы довольно экстраординарно, если бы сам г-н Путин оказался среди людей в нашем (санкционном – ред.) списке», - констатировал американец.
Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.
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