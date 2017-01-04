Украинцы проверяют законность соглашения о размещении российских войск в Крыму

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Она отметила, что следователи Главной военной прокуратуры Украины проводят досудебное расследование по факту «подписания 21 апреля 2010 соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как «харьковские соглашения»)».
Со слов Сарган, имеются подозрения в нарушениях процедур подготовки, подписания и ратификации украино-российского соглашения, позволяющего российским войскам в течение 25 лет находится на полуострове. Сейчас следователи с разрешения суда изучают оригинал документа.
Если подозрения подтвердятся, украинцы заведут уголовное дело по фактам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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