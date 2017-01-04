Министр обороны Украины рассказал, сколько оружия Россия стянула на Донбасс

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
С его слов, вся группировка боевиков на Донбассе составляет 40 тысяч человек, из них 5 тысяч – кадровые военнослужащие ВС России. «Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня», - рассказал министр, отметив, что за последний год сепаратисты и российские военные убили 211 украинских силовиков и ранили более 1500.
«Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии очень трудно», - констатировал Полторак.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы проверяют законность соглашения о размещении российских войск в Крыму →
- Кандидатка в президенты Франции заявила, что аннексия Крыма законна →
- В Украине появится Высший совет правосудия →
- Оборонный бюджет Украины на 2017 год в 20 раз меньший, чем у России →
- В Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын →
- В 2017 году боевики на Донбассе расширят зону обстрелов, - экс-глава разведки Украины →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107827
http://www.americaru.com/news/107827