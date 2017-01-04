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Главная страница → Раздел: УкраинаМинистр обороны Украины рассказал, сколько оружия Россия стянула на Донбасс
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Министр обороны Украины рассказал, сколько оружия Россия стянула на Донбасс


Министр обороны Украины рассказал, сколько оружия Россия стянула на Донбасс
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
На сегодняшний день на Донбассе находятся 5 тысяч до зубов вооруженных российских военнослужащих. Об этом в интервью «5 каналу» рассказал глава Минобороны Украины Степан Полторак.

С его слов, вся группировка боевиков на Донбассе составляет 40 тысяч человек, из них 5 тысяч – кадровые военнослужащие ВС России. «Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня», - рассказал министр, отметив, что за последний год сепаратисты и российские военные убили 211 украинских силовиков и ранили более 1500.

«Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии очень трудно», - констатировал Полторак.
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