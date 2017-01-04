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Главная страница → Раздел: В миреНа Урале пенсионерка попыталась убить внучку своего врага
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На Урале пенсионерка попыталась убить внучку своего врага


На Урале пенсионерка попыталась убить внучку своего врага
Фото: AmericaRU.com
В российском посёлке Токмасский на Урале женщина совершила покушение на новорождённую девочку из-за ссоры с её бабушкой. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

«Около 5 часов утра 1 января текущего года обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом местной жительницы в поселке Токмасский, к которой испытывала длительные неприязненные отношения. В указанном доме помимо хозяйки спала ее дочь и новорожденная внучка в коляске. Из-за неприязненных отношений обвиняемая переместила коляску с ребенком из дома во двор, предварительно выключив освещение во дворе, чтобы коляску не было видно. При этом, обвиняемая осознавала, что длительное пребывание новорожденной на улице, одетой в легкую одежду приведет к ее смерти. Мать девочки, проснувшись утром, не обнаружила коляски с ребенком в доме и нашла ее во дворе дома», - рассказали следователи, отметив, что ребёнок выжил, несмотря на сильное переохлаждение.

63-летнюю пенсионерку уже арестовали. В отношении неё было заведено уголовное дело по ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Расследование продолжается.
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