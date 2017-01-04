Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии

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«США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», - заявил американец, подчеркнув, что союзник России в данной войне – Башар Асад, - «является частью проблемы… а не частью (её) решения».
«К сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов… И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев», - объяснил Бреннан.
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