Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:29 am | Чикаго 1:29 am | Сан-Франциско 11:29 pm
Главная страница → Раздел: В миреДиректор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии


Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Желая сохранить у власти в Сирии Башара Асада, россияне применили там тактику выжженной земли. С таким заявлением выступил директор Центрального разведуправления США Джон Бреннан в эфире телеканала PBS, передаёт ТАСС.

«США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», - заявил американец, подчеркнув, что союзник России в данной войне – Башар Асад, - «является частью проблемы… а не частью (её) решения».

«К сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов… И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев», - объяснил Бреннан.

Читайте также: Путин намерен сократить военное присутствие в Сирии.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107823
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus