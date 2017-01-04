Сон может помочь справиться с травмирующим событием

4 января 2017 года, 09:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что сон после травматического события может помочь некоторым людям справиться с полученным стрессом.Две группы добровольцев просмотрели видео с травматическими образами. Участники одной группы спали ночью после просмотра видео, в то время как испытуемые другой - бодрствовали. В течение нескольких дней они записывали свои воспоминания об увиденном. "Мы обнаружили, что люди, которые спали после просмотра, меньше страдали от эмоционально тяжелых воспоминаний. Сон может выступать в качестве защитного эффекта при травматических событиях", - говорит автор исследования Биргит Кляйм (Birgit Kleim), клинический психолог отделения психиатрии, психотерапии и психосоматики Университета Цюриха.Ученые выявили, что сон уменьшает эмоции, связанные с воспоминаниями, такие как страх, вызванный травмирующим событием. Сон также помогает людям более эффективно интегрировать пугающие воспоминания, говорят исследователи. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Sleep».