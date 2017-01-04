Какие новогодние обещания помогут вам сэкономить деньги?

Фото: AmericaRU.com
Согласно опросу Marist Poll, 44% американцев писали обещания в этом году, по сравнению с 39% в прошлом. Примерно 16% включили в свой список пункт «стать лучше», отодвинув «похудение» на второе место. Тем не менее, обещания «тратить меньше денег» написали 14%. Стать более физически активными хотят 10%.
Что стоит делать для того, чтобы сэкономить деньги? Во-первых, увеличьте пенсионные сбережения. Экономия всего лишь 15 процентов дохода в среднем за 30 лет поможет собрать более 1,7 миллиона долларов. Во-вторых, ищите лучшие страховые ставки. В-третьих, сократите свои ежемесячные счета. Поставщики различных услуг повышают цены, но это не значит, что вы не можете поискать другие предложения. В-четвертых, питайтесь дома. И наконец, не продлевайте абонемент в тренажерный зал, так как вы можете заниматься и дома.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Губернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом →
- Курс биткоина перевалил за 1000 долларов →
- Наконец-то найдена причина взрыва ракеты SpaceX →
- Отключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США →
- Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку →
- iPhone можно заблокировать всего одной смской →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107819
http://www.americaru.com/news/107819