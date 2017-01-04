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Какие новогодние обещания помогут вам сэкономить деньги?


Какие новогодние обещания помогут вам сэкономить деньги?
Фото: AmericaRU.com
В канун Нового года вы можете пообещать себе в следующем году обязательно похудеть или стать лучше, но ничего не поможет увеличить доходы, если у вас нет хорошо продуманного плана.

Согласно опросу Marist Poll, 44% американцев писали обещания в этом году, по сравнению с 39% в прошлом. Примерно 16% включили в свой список пункт «стать лучше», отодвинув «похудение» на второе место. Тем не менее, обещания «тратить меньше денег» написали 14%. Стать более физически активными хотят 10%.

Что стоит делать для того, чтобы сэкономить деньги? Во-первых, увеличьте пенсионные сбережения. Экономия всего лишь 15 процентов дохода в среднем за 30 лет поможет собрать более 1,7 миллиона долларов. Во-вторых, ищите лучшие страховые ставки. В-третьих, сократите свои ежемесячные счета. Поставщики различных услуг повышают цены, но это не значит, что вы не можете поискать другие предложения. В-четвертых, питайтесь дома. И наконец, не продлевайте абонемент в тренажерный зал, так как вы можете заниматься и дома.
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