В Неваде узаконили марихуану для использования в рекреационных целях

Фото: AmericaRU.com
В ноябре в день президентских выборов большинство жителей Невады проголосовали за легализацию марихуаны в рекреационных целях для лиц старше 21 года. Закон приняли, несмотря на старания бизнесмена Шелдона Адельсона, который потратил на кампанию против легализации наркотика 3,5 миллиона долларов.
Новый закон позволяет любому гражданину, не принимавшему участие в медицинской программе, в рамках которой получал марихуану, владеть 28 граммами наркотика и 85 граммами «концентрата». Кроме того, любой взрослый может вырастить до 6 растений марихуаны в своем доме, но при условии, что он живет в 40 километрах от ближайшего розничного продавца наркотика. С 2017 года в Неваде также разрешено дарить небольшое количество марихуаны без последствий со стороны стражей порядка.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения →
- Хиллари Клинтон пригласили на инаугурацию Дональда Трампа →
- Трамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: "Этого не будет!" →
- Трамп считает, что безопасных компьютеров не существует →
- Трамп выгнал своего биографа с игры в гольф →
- Барак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107817
http://www.americaru.com/news/107817