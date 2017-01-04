В Неваде узаконили марихуану для использования в рекреационных целях

4 января 2017 года, 08:55

Фото: AmericaRU.com

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С 1 января Невада стала седьмым американским штатом, узаконившим использование марихуаны для рекреационных целей, после Колорадо, Вашингтона, Аляски, Орегона, Калифорнии, Массачусетса и Вашингтона, округ Колумбия.В ноябре в день президентских выборов большинство жителей Невады проголосовали за легализацию марихуаны в рекреационных целях для лиц старше 21 года. Закон приняли, несмотря на старания бизнесмена Шелдона Адельсона, который потратил на кампанию против легализации наркотика 3,5 миллиона долларов.Новый закон позволяет любому гражданину, не принимавшему участие в медицинской программе, в рамках которой получал марихуану, владеть 28 граммами наркотика и 85 граммами «концентрата». Кроме того, любой взрослый может вырастить до 6 растений марихуаны в своем доме, но при условии, что он живет в 40 километрах от ближайшего розничного продавца наркотика. С 2017 года в Неваде также разрешено дарить небольшое количество марихуаны без последствий со стороны стражей порядка.