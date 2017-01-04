Во Франции сделали обязательным донорство органов

4 января 2017 года, 08:39

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107815

По состоянию на 1 января 2017 года, во Франции донорство органов и тканей считается обязательным. Отказаться от этого может только сам человек, и то еще при жизни.Согласно новому закону, если люди не хотят после своей смерти пожертвовать органы, то должны заполнить электронную форму Национального реестра отказа, или же они могут выразить свое желание в письменной форме. Ранее врачи в обязательном порядке получали согласие родственников на донорство, если при жизни умерший не заявлял о своем намерении пожертвовать органы.По данным The Guardian, ранее почти треть семьей отказывалась давать разрешение на донорство. Некоторые люди предпочитают отказаться от донорства по религиозным причинам. Испания, Уэльс и Бельгия - лишь некоторые из тех стран, в которых уже есть подобные законы, и в настоящее время в Испании и Бельгии - одни из самых высоких показателей донорства органов в мире. В США, например, люди могут подписать форму на донорство при получении водительских прав или удостоверения личности.