Во Франции сделали обязательным донорство органов

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Согласно новому закону, если люди не хотят после своей смерти пожертвовать органы, то должны заполнить электронную форму Национального реестра отказа, или же они могут выразить свое желание в письменной форме. Ранее врачи в обязательном порядке получали согласие родственников на донорство, если при жизни умерший не заявлял о своем намерении пожертвовать органы.
По данным The Guardian, ранее почти треть семьей отказывалась давать разрешение на донорство. Некоторые люди предпочитают отказаться от донорства по религиозным причинам. Испания, Уэльс и Бельгия - лишь некоторые из тех стран, в которых уже есть подобные законы, и в настоящее время в Испании и Бельгии - одни из самых высоких показателей донорства органов в мире. В США, например, люди могут подписать форму на донорство при получении водительских прав или удостоверения личности.
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