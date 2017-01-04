Что произойдет, если два года не пить алкоголь и кофе?

4 января 2017 года, 08:16

Фото: AmericaRU.com

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Тысячи людей по всему миру на весь январь отказываются от спиртного. Но что произойдет, если «сухой январь» превратится в два года без алкоголя?Дизайнер из Нью-Йорка решил выяснить это, и результат был на самом деле удивительным. По словам Тобиаса Ван Шнайдера, из-за отказа от спиртного из его жизни исчезли слухи. "Я сразу заметил положительные стороны нового образа жизни. Когда компания приглашает меня выпить, то я в основном отвечаю отказом, потому что не хочу быть причиной слухов", - сказал он.Шнайдер также сообщил, что теперь ежемесячно он экономит 1000 долларов. Кроме того, качество его сна улучшилось, и он чувствует себя менее подверженным стрессу. "Исключение алкоголя резко улучшило качество сна. Я стал лучше спать и просыпаться с большей энергией", - сказал он. После исключения из рациона и кофе Шнайдер стал менее тревожным, а также исчезли проблемы с перевариванием пищи.