Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения

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Демократы предупреждают, что подобное действие приведет к тому, что десятки миллионов американцев потеряют медицинское страхование. Они пытаются защитить закон, рассказав о его преимуществах. "Это не только 20 миллионов ранее незастрахованных американцев. Это примерно 75 процентов жителей США, которые получают преимущества на рабочих местах", - сказала Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), лидер меньшинства в Палате представителей.
В среду Обама планирует нанести визит в Капитолий, где обсудит стратегию по защите Закона о доступном медицинском обслуживании. Избранный вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) также встретится с республиканцами для обсуждения планов. За время предвыборной кампании Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно обещал отменить данный закон.
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