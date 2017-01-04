Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения

4 января 2017 года, 08:00

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник открывается новая сессия Конгресса, и, как ожидается, законодатели будут обсуждать отмену реформы здравоохранения, принятую Бараком Обамой (Barack Obama).Демократы предупреждают, что подобное действие приведет к тому, что десятки миллионов американцев потеряют медицинское страхование. Они пытаются защитить закон, рассказав о его преимуществах. "Это не только 20 миллионов ранее незастрахованных американцев. Это примерно 75 процентов жителей США, которые получают преимущества на рабочих местах", - сказала Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), лидер меньшинства в Палате представителей.В среду Обама планирует нанести визит в Капитолий, где обсудит стратегию по защите Закона о доступном медицинском обслуживании. Избранный вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) также встретится с республиканцами для обсуждения планов. За время предвыборной кампании Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно обещал отменить данный закон.