Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:29 pm | Чикаго 10:29 pm | Сан-Франциско 8:29 pm
Главная страница → Раздел: ПолитикаДемократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения


Демократы пытаются помешать отмене реформы здравоохранения
Фото: AmericaRU.com
Во вторник открывается новая сессия Конгресса, и, как ожидается, законодатели будут обсуждать отмену реформы здравоохранения, принятую Бараком Обамой (Barack Obama).

Демократы предупреждают, что подобное действие приведет к тому, что десятки миллионов американцев потеряют медицинское страхование. Они пытаются защитить закон, рассказав о его преимуществах. "Это не только 20 миллионов ранее незастрахованных американцев. Это примерно 75 процентов жителей США, которые получают преимущества на рабочих местах", - сказала Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), лидер меньшинства в Палате представителей.

В среду Обама планирует нанести визит в Капитолий, где обсудит стратегию по защите Закона о доступном медицинском обслуживании. Избранный вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) также встретится с республиканцами для обсуждения планов. За время предвыборной кампании Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно обещал отменить данный закон.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107811
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus