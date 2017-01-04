Самая старая в мире косатка умерла в возрасте более 100 лет

4 января 2017 года, 07:43

Фото: AmericaRU.com

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Самая старая в мире косатка, которую ласково называли Бабуля, пропала. Считается, что она умерла. Она прожила более 100 лет и обитала в море Селиш, у берегов Ванкувера и Сиэтла. Ученым она была известна, как J2.Недавно про Бабулю сняли документальный фильм, в котором биологи пытались разгадать загадку эволюции. Изучение млекопитающего женского пола помогло им лучше понять период менопаузы. Через менопаузу проходят только три вида млекопитающих: косатки, короткоплавниковые гринды и люди. Даже у самых близких родственников человека, обезьян, не бывает менопаузы.Последний раз Бабулю видели 12 октября 2015 года. "Возможно, ее выдели другие наблюдатели, но к концу года она официально числится пропавшей и с сожалением мы рассматриваем ее как погибшую", - заявил доктор Кен Балкомб (Ken Balcomb) из Центра по изучению китов. Он добавил, что кажется невероятным то, что пришлось пережить Бабуле за последнее столетие и как за это время изменилось окружение и ее мир.