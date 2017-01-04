Губернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом

Фото: AmericaRU.com
Выступая вместе с сенатором от Вермонта, Берни Сандерсом (Bernie Sanders), Куомо заявил, что программа, которая носит название The Excelsior Scholarship, предложит бесплатное обучение каждой семье в Нью-Йорке, которая зарабатывает в год менее 125 тысяч долларов. "Колледж является обязательным условием, если вы действительно хотите быть успешным. Точно также как мы финансируем обучение в школе, мы будем выделять деньги на высшее образование, потому что оно необходимо для достижения успеха", - сказал Куомо.
В настоящее время программа должна получить одобрение законодательного органа штата. Она нацелена на сокращение расходов на колледж, а также долгов, с которыми сталкиваются студенты. В среднем размер долга на каждого студента составляет около 30 тысяч долларов.
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