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Главная страница → Раздел: ЭкономикаГубернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом
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Губернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом


Губернатор Нью-Йорка собирается предоставить бесплатное обучение детям из семей с низким и средним доходом
Фото: AmericaRU.com
Во вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) опубликовал свой план по предоставлению бесплатного обучения в колледжах и университетах штата для детей из семей с низким и средним уровнем доходов.

Выступая вместе с сенатором от Вермонта, Берни Сандерсом (Bernie Sanders), Куомо заявил, что программа, которая носит название The Excelsior Scholarship, предложит бесплатное обучение каждой семье в Нью-Йорке, которая зарабатывает в год менее 125 тысяч долларов. "Колледж является обязательным условием, если вы действительно хотите быть успешным. Точно также как мы финансируем обучение в школе, мы будем выделять деньги на высшее образование, потому что оно необходимо для достижения успеха", - сказал Куомо.

В настоящее время программа должна получить одобрение законодательного органа штата. Она нацелена на сокращение расходов на колледж, а также долгов, с которыми сталкиваются студенты. В среднем размер долга на каждого студента составляет около 30 тысяч долларов.
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