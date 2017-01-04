Хиллари Клинтон пригласили на инаугурацию Дональда Трампа

Фото: AmericaRU.com
На церемонии, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, округ Колумбия, Клинтоны составят компанию бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему (George W. Bush) и бывшей первой леди Лоре Буш (Laura Bush). "Они рады иметь возможность наблюдать за мирной передачей власти, которая является отличительной чертой американской демократии, и присягой президента Трампа и вице-президента Пенса", - говорится в заявлении помощника семьи Буш. Представитель бывшего президента Джорджа Буша-старшего заявил, что 41-й президент США и его жена Барбара не будут присутствовать на инаугурации в этом году.
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