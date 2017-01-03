Легализация марихуаны может повлиять на мнение подростков о наркотике

3 января 2017 года, 21:06

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107803

Отношение подростков к марихуане может измениться, когда в большинстве штатов наркотик легализовали, как минимум, для использования в медицинских целях. Новое исследование, опубликованное в журнале «Journal of the American Medical Association», показало, что подростки воспринимают марихуану менее опасной, чем в прошлом.Марихуана для использования в рекреационных целях была легализована в восьми штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, в то время как для медицинского использования она законна в 28 штатах. Как ожидается, к 2020 году рынок марихуаны будет приносить около 22 миллиардов долларов ежегодно."Употребление марихуаны в подростковом возрасте связано с большим риском развития зависимости в дальнейшем", - говорит соавтор исследования Магдалена Серда (Magdalena Cerda) из Университета Калифорнии. Ученые обнаружили, что в 2012 году в штате Вашингтон, употребление марихуаны среди восьмиклассников увеличилось на 2 процента, а среди десятиклассников - на 4,1 процента. Более того, понимание вреда, который наносит наркотик, сократилось примерно на 15 процентов.