Легализация марихуаны может повлиять на мнение подростков о наркотике

Фото: AmericaRU.com
Марихуана для использования в рекреационных целях была легализована в восьми штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, в то время как для медицинского использования она законна в 28 штатах. Как ожидается, к 2020 году рынок марихуаны будет приносить около 22 миллиардов долларов ежегодно.
"Употребление марихуаны в подростковом возрасте связано с большим риском развития зависимости в дальнейшем", - говорит соавтор исследования Магдалена Серда (Magdalena Cerda) из Университета Калифорнии. Ученые обнаружили, что в 2012 году в штате Вашингтон, употребление марихуаны среди восьмиклассников увеличилось на 2 процента, а среди десятиклассников - на 4,1 процента. Более того, понимание вреда, который наносит наркотик, сократилось примерно на 15 процентов.
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